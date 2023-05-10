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Послы стран СНГ почтили память великого лидера Гейдара Алиева

Послы стран СНГ почтили память великого лидера Гейдара Алиева Послы стран СНГ, аккредитованных в Азербайджане возложили венок на могилу общенационального лидера Гейдара Алиева по случаю его 100-летней годовщины.
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 12:00
Послы стран СНГ почтили память великого лидера Гейдара Алиева

Послы стран СНГ посетили Аллею почетного захоронения в Баку и возложили венок на могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства Беларуси в Азербайджане.

"Посол Андрей Равков возложил вместе с послами стран СНГ венок на Мемориале Гейдара Алиева, национального лидера азербайджанского народа. Были также возложены цветы на могилу Зарифы Алиевой",- говорится в сообщении.

Вместе с послом Беларуси память Гейдара Алиева также почтили послы России, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана.

10 мая отмечается 100-летняя годовщина со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

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