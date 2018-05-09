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    Послы стран СНГ почтили память Героя Советского Союза Ази Асланова

    Посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович принял участие в мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Главы дипмиссий и военные атташе стран СНГ приняли участие в мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 95-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева, передает Report со ссылкой на посольство.

    Дипломаты, военные атташе, сотрудники посольств почтили память и возложили корзины с цветами к памятникам Героев Советского Союза Ази Асланова в Аллее Шехидов и Наджафгулу Рафиева в Аллее почетного захоронения, выходцев из Азербайджана, принимавших непосредственное участие в освобождении Беларуси.

    Сегодня в Баку также прошла акция "Бессмертный полк". Всем участникам акции были розданы георгиевские ленточки.

    Отметим, что мероприятие организовано посольством Беларуси в Баку.

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