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Послы стран ЕС посетили Лянкяранский Госуниверситет

Послы стран ЕС посетили Лянкяранский Госуниверситет Послы стран ЕС посетили Лянкоранский Университет.
Внешняя политика
9 июня 2023 г. 13:25
Послы стран ЕС посетили Лянкяранский Госуниверситет

Послы стран Европейского союза посетили Лянкяранский государственный университет.

Как передает Report, делегация руководителей аккредитованных в Азербайджане дипведомств во главе с послом ЕС в Азербайджане Петером Михалко встретились со студентами.

Ректор университета Натиг Ибрагимов, поприветствовав гостей, отметил, что вуз активно участвует в трех образовательных программах "Эразмус", финансируемых ЕС. Последняя программа началась в мае и касается темы "зеленого перехода".

Посол Петер Михалко в свою очередь рассказал студентам об образовательных программах Евросоюза.

По его словам, ЕС поддерживает реформы в Азербайджане.

"Как и для ЕС, так и для Азербайджана зеленая энергия является приоритетной, и мы будем продолжать работать в этом направлении", - добавил посол.

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Версия на английском языке Ambassadors of EU countries visited Lankaran State University
Версия на азербайджанском языке Aİ ölkələrinin səfirləri Lənkəran Dövlət Universitetində olublar

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