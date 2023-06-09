Послы стран ЕС посетили Лянкяранский Госуниверситет

Послы стран ЕС посетили Лянкоранский Университет.

Послы стран Европейского союза посетили Лянкяранский государственный университет.

Как передает Report, делегация руководителей аккредитованных в Азербайджане дипведомств во главе с послом ЕС в Азербайджане Петером Михалко встретились со студентами.

Ректор университета Натиг Ибрагимов, поприветствовав гостей, отметил, что вуз активно участвует в трех образовательных программах "Эразмус", финансируемых ЕС. Последняя программа началась в мае и касается темы "зеленого перехода".

Посол Петер Михалко в свою очередь рассказал студентам об образовательных программах Евросоюза.

По его словам, ЕС поддерживает реформы в Азербайджане.

"Как и для ЕС, так и для Азербайджана зеленая энергия является приоритетной, и мы будем продолжать работать в этом направлении", - добавил посол.