О нас

Послы России и Азербайджана в Израиле обсудили укрепление связей двух стран

Послы России и Азербайджана в Израиле обсудили укрепление связей двух стран Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов и посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов провели сегодня встречу, в ходе которой обсудили перспективы укрепления российско-азербайджанских связей.
Внешняя политика
13 марта 2023 г. 19:39
Послы России и Азербайджана в Израиле обсудили укрепление связей двух стран

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов и посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов провели сегодня встречу, в ходе которой обсудили перспективы укрепления российско-азербайджанских связей.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба российского посольства.

"В ходе дружественного обмена мнениями главы дипломатических миссий затронули актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. В частности, расширения двусторонних экономических и гуманитарных связей, а также проблематика ближневосточного урегулирования", - сообщили в дипмиссии.

Во время беседы Викторов и Мамедов подтвердили "обоюдный настрой на содействие дальнейшему развитию отношений союзнического взаимодействия между двумя странами", добавили в посольстве. "Условлено продолжать поддерживать контакты", - заключили в пресс-службе.

Посольство Азербайджана в Израиле было учреждено в ноябре 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Azərbaycan səfirləri iki ölkə arasında əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə ediblər

Другие новости из категории

Эрдоган принял делегацию ПЕА
Эрдоган принял делегацию ПЕА
13 марта 2023 г. 19:20
Политолог: Французские власти оказались в позорном положении, запретив корсиканцам говорить на родном языке
Политолог: Французские власти оказались в позорном положении, запретив корсиканцам говорить на родном языке
13 марта 2023 г. 18:39
Таир Будагов обсудил с турецким коллегой предстоящие выборы
Таир Будагов обсудил с турецким коллегой предстоящие выборы
13 марта 2023 г. 18:02
Пресс-секретарь AK Party поблагодарил Азербайджан
Пресс-секретарь AK Party поблагодарил Азербайджан
13 марта 2023 г. 17:30
Вук Еремич: Баку стремительно развивается
Вук Еремич: Баку стремительно развивается
13 марта 2023 г. 17:24
Посол: Отрадно, что разминирование на освобожденных территориях проводится ускоренными темпами
Посол: Отрадно, что разминирование на освобожденных территориях проводится ускоренными темпами
13 марта 2023 г. 17:16
Председатель Милли Меджлиса встретилась с председателем Совета Королевства Бахрейн
ФотоПредседатель Милли Меджлиса встретилась с председателем Совета Королевства Бахрейн
13 марта 2023 г. 17:13
Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Кайлашом Сатьярти
Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Кайлашом Сатьярти
13 марта 2023 г. 16:38
Политолог: Баку стал площадкой для глобального диалога и продвижения мультикультуральных ценностей
Политолог: Баку стал площадкой для глобального диалога и продвижения мультикультуральных ценностей
13 марта 2023 г. 16:03
Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Албании
Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Албании
13 марта 2023 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi