Послы России и Беларуси совершили поездку в Имишлинский район

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин и посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич совершили поездку в Имишлинский район.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу посольства России, в ходе визита состоялась встреча с главой Исполнительной власти района В.Гаджиевым, который представил послам информацию о социально-экономическом развитии района и Имишли, приоритетных отраслях сельского хозяйства и промышленности.

В.Гаджиев рассказал о функционирующих в районе заводах, объединениях и выпускаемой ими продукции. Обсуждались вопросы развития связей с российскими регионами, перспективы создания совместных предприятий с учетом большого поголовья крупного и мелкого рогатого скота и развитого зерноводства.

В программу поездки было включено посещение Имишлинского сахарного завода, самого крупного в Закавказском регионе.

Также состоялась встреча с представителями отделения Русской общины Имишлинского района. Руководитель организации Л.Бетева рассказала о проживающей в районе русской диаспоре, крепких дружеских связях с соседями-азербайджанцами, поддержке местных властей в сохранении их национальных традиций, получении образования на русском языке в соответствии с имеющимися потребностями.

В ходе поездки посол России посетил также школу-лицей №5, в русском секторе которой обучаются 400 из 700 учащихся, русскоязычный детский сад № 4.