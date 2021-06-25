Послы Пакистана и Турции обсудили сотрудничество с Азербайджаном

Послы Пакистана и Турции в Азербайджане Билал Хайе и Джахит Багчи сегодня обсудили двусторонние отношения между Пакистаном и Турцией, а также перспективы трехстороннего сотрудничества с Азербайджаном

Послы Пакистана и Турции в Азербайджане Билал Хайе и Джахит Багчи сегодня обсудили двусторонние отношения между Пакистаном и Турцией, а также перспективы трехстороннего сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом пакистанский посол написал в Twitter.

Встреча состоялась в посольстве Пакистана.

Напомним, недавно Азербайджан выступил с инициативой по созданию трехсторонней платформы межпарламентского сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция. Спикер Национального собрания Пакистана Асад Кайсар приветствовал эту инициативу во время телефонного разговора со спикером Азербайджанского Парламента Сахибой Гафаровой, и назвал ее новой эрой тесных и сердечных парламентских связей между братскими странами.