Послы мусульманских стран проинформированы о постконфликтной ситуации в регионе

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провели встречу с аккредитованными в Азербайджане послами исламских государств.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провели встречу с аккредитованными в Азербайджане послами исламских государств.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи послам была предоставлена информация о перспективах двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и мусульманским миром, постконфликтной ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о взглядах и приоритетах Азербайджана в данной сфере.

Кроме того, послы получили ответы на интересующие их вопросы.