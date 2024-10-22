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Послы мусульманских стран проинформированы о постконфликтной ситуации в регионе

Послы мусульманских стран проинформированы о постконфликтной ситуации в регионе Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провели встречу с аккредитованными в Азербайджане послами исламских государств.
Внешняя политика
22 октября 2024 г. 19:26
Послы мусульманских стран проинформированы о постконфликтной ситуации в регионе

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провели встречу с аккредитованными в Азербайджане послами исламских государств.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи послам была предоставлена информация о перспективах двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и мусульманским миром, постконфликтной ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о взглядах и приоритетах Азербайджана в данной сфере.

Кроме того, послы получили ответы на интересующие их вопросы.

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Версия на английском языке ФотоAmbassadors of Muslim countries in Azerbaijan informed about normalization of relations with Armenia
Версия на азербайджанском языке ФотоMüsəlman ölkələrinin Azərbaycandakı səfirləri Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə məlumatlandırılıblar

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