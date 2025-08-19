Послы Литвы и Израиля в Баку обсудили сотрудничество с Азербайджаном

Посол Израиля и Литвы обсудили политическую обстановку на Южном Кавказе и партнерство с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщил посол Литвы в Азербайджане Кестутис Вашкелявичюс.

"С большим удовольствием приветствуем в посольстве Литвы нового посла Израиля в Баку Ронена Крауса. Рад был обменяться мнениями о событиях в регионе и узнать больше о стратегических отношениях Азербайджана и Израиля. С нетерпением жду совместной работы", - написал Вашкелявечюс.