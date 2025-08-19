Послы Литвы и Израиля в Баку обсудили сотрудничество с Азербайджаном

Послы Литвы и Израиля в Баку обсудили политическую обстановку на Южном Кавказе и партнерство с Азербайджаном.
Как передает Report, об этом сообщил посол Литвы в Азербайджане Кестутис Вашкелявичюс.
"С большим удовольствием приветствуем в посольстве Литвы нового посла Израиля в Баку Ронена Крауса. Рад был обменяться мнениями о событиях в регионе и узнать больше о стратегических отношениях Азербайджана и Израиля. С нетерпением жду совместной работы", - написал Вашкелявечюс.
It's a great pleasure to welcome at LT Embassy new Ambassador of the State of Israel HE Ronen Krausz. Happy to exchange views on developments in the wider region and learn more about strategic relations.