Послы Литвы и Израиля в Баку обсудили сотрудничество с Азербайджаном

Послы Литвы и Израиля в Баку обсудили сотрудничество с Азербайджаном Посол Израиля и Литвы обсудили политическую обстановку на Южном Кавказе и партнерство с Азербайджаном.
Внешняя политика
19 августа 2025 г. 17:14
Послы Литвы и Израиля в Баку обсудили сотрудничество с Азербайджаном

Послы Литвы и Израиля в Баку обсудили политическую обстановку на Южном Кавказе и партнерство с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщил посол Литвы в Азербайджане Кестутис Вашкелявичюс.

"С большим удовольствием приветствуем в посольстве Литвы нового посла Израиля в Баку Ронена Крауса. Рад был обменяться мнениями о событиях в регионе и узнать больше о стратегических отношениях Азербайджана и Израиля. С нетерпением жду совместной работы", - написал Вашкелявечюс.

