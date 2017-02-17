Послы Израиля и Палестины в Азербайджане прокомментировали заявления Трампа касательно ближневосточного урегулирования

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Послы Израиля и государства Палестины в Азербайджане прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может пересмотреть принцип "два государства для двух народов" в урегулировании израильско-палестинского конфликта.

Как заявил Report посол государства Палестина в Азербайджане Насер Абдул Карим, позиция Палестины заключается в том, что не существует реалистичной и практичной альтернативы вышеупомянутому принципу.

"Это единственная опция, которую Палестина будет преследовать", - заявил посол.

Он отметил, что принцип одного государства подразумевает представление равных прав и гражданства для всех (палестинцев и израильтян), что в свою очередь рьяно отвергается израильского стороной.

Также, по словам Насера Абдул Карима, принцип одного государства, который преследуется многими членами нынешнего израильского правительства, позволит установлению апартеида в качестве государственной системы: "Это повлечет за собой пожизненную оккупацию, экстремизм и насилие во всем регионе и за его пределами, что подорвет шансы на мир и подорвет интересы США".

Отвечая на вопрос по поводу возможности переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, посол заявил, что "по ходу администрация Трампа отказывается от такого шага", осознав, что таким действием "откроет ящик Пандоры".

"Мы думаем, что потакание самым безответственным элементам с крайними взглядами в Израиле не являются путем к проведению ответственной внешней политики", - заявил посол Палестины.

В свою очередь, посол Израиля в Азербайджане Дан Став напомнил слова премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Вашингтоне о том, что палестинцы отказываются от любой формы соглашения. Он отметил, что палестинцы сопротивляются признанию Государства Израиль в качестве еврейского государства, что является "корнем конфликта и причиной того, что мир не был достигнут".

"Конфликт должен быть решен путем прямых мирных переговоров", - заключил израильский дипломат.