Послы и военные атташе стран СНГ почтили память общенационального лидера Азербайджана

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Главы и военные атташе дипломатических миссий стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ), аккредитованных в Азербайджане, посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения по случаю 12-й годовщины со дня его смерти.

Как сообщает Report, дипломаты почтили память Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле.

Послы и военные атташе стран СНГ также возложили цветы к могиле выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.