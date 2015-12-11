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    Послы и военные атташе стран СНГ почтили память общенационального лидера Азербайджана

    Главы и военные атташе дипломатических миссий посетили Аллею почетного захоронения

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Главы и военные атташе дипломатических миссий стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ), аккредитованных в Азербайджане, посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения по случаю 12-й годовщины со дня его смерти.

    Как сообщает Report, дипломаты почтили память Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле.

    Послы и военные атташе стран СНГ также возложили цветы к могиле выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

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