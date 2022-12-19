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Послы Германии, Австрии и Венгрии посадили деревья в Сумгайыте

Послы Германии, Австрии и Венгрии посадили деревья в Сумгайыте Послы Германии, Австрии и Венгрии осадили 40 деревьев на кладбище немецких солдат
Внешняя политика
19 декабря 2022 г. 17:43
Послы Германии, Австрии и Венгрии посадили деревья в Сумгайыте

Послы Германии, Австрии и Венгрии посадили 40 деревьев на кладбище немецких солдат в Сумгайыте.

Как передает Report, об этом в Twitter написал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман.

"Сегодня вместе с моими коллегами из Австрии и Венгрии и главой исполнительной власти Сумгаита Закиром Фараджовым мы посадили 40 деревьев на кладбище немецких солдат. Выражаем благодарность исполнительной власти города Сумгаит за быструю реализацию плана, который мы разработали в День памяти в ноябре", - говорится в публикации посла.

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Версия на английском языке Ambassadors of Germany, Austria, Hungary plant trees in Azerbaijan’s Sumgait

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