Послы Франции и Германии поддерживают диалог между молодежью Азербайджана и Армении

Десять молодых людей из Азербайджана встретятся в Страсбурге с молодежью из Германии, Франции и Армении

Десять молодых людей из Азербайджана в рамках программы Франко-германского молодежного бюро (OFAJ) с 6 по 10 июня посетят Страсбург, где проведут встречи и обсудят перспективы сотрудничества с молодежью из Германии, Франции и Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на встрече с ними посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

"Это наша совместная инициатива - программа "Новые направления сотрудничества в рамках Восточного партнерства Европейского Союза" - с посольством Германии. Мы конечно поддерживаем процесс восстановления отношений между Азербайджаном и Арменией. И рады видеть стремление молодежи Азербайджана к миру", - заявил посол Франции.

Дипломат отметил, что в настоящее время Азербайджан отстраивает города на своих освобожденных территориях для мирной жизни.

"Мы заинтересованы видеть этот регион стабильным и мирным", - подчеркнул З. Гросс.

В свою очередь посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг также отметил важность контактов между молодежью и общественными активистами Азербайджана и Армении.

"Думаем, что обсудить перспективы общего будущего в регионе необходимо и очень важно. Мы верим в мирное сосуществование и мирное восстановление отношений между странами и поддерживаем это", - заявил В. Маниг.