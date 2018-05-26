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    Послы ЕС поздравили Азербайджанский народ - ВИДЕО

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Послы стран Европейского союза в связи со 100-летием создания Азербайджанской Демократической Республики подготовили видео-материал.

    Как сообщает Report, свои поздравления высказали главы дипломатических миссий 20 стран Европейского союза, аккредитованных в Азербайджане, и представитель структуры в Баку.

    Дипломаты передали свои поздравления на азербайджанском языке:

    "Уважаемый Азербайджанский народ, поздравляем вас со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики. Мы желаем вашей стране и каждому из вас успехов, солидарности и процветания. С днем рождения, Азербайджан!". 

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