Послы ЕС достигли компромисса по декларации саммита "Восточного партнерства"

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Послы стран Европейского союза достигли компромисса по тексту декларации для саммита "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе. Как передает Report, об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Есть компромисс среди стран-членов ЕС по декларации "Восточного партнерства". Теперь текст будет передан Азербайджану, Армении, Грузии, Украине, Молдове и Беларуси", - написал Йозвяк.

Он отметил, что упоминание о европейских стремлениях Украины, Молдовы и Грузии отражены в декларации "Восточного партнерства".

Программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.