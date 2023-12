Послы Британии и США обсудили разминирование освобожденных территорий Азербайджана

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд встретился с недавно назначенным послом США в стране Марком Либби.

Как передает Report, об этом говорится на странице дипмиссии США в социальной сети "Х".

"Приятно встретиться с послом Великобритании в Азербайджане Фергусом Олдом. С нетерпением жду совместной работы над общими целями в Азербайджане и в регионе Южного Кавказа, включая наше сотрудничество в вопросах разминирования", - говорится в публикации, цитирующей новоназначенного посла США в Азербайджане Марка Либби.