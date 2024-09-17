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Послы Азербайджана в Омане и Таиланде уже приступили к работе

Послы Азербайджана в Омане и Таиланде уже приступили к работе В этом году назначены послы Азербайджана в Омане и Таиланде, они уже приступили к работе.
Внешняя политика
17 сентября 2024 г. 18:34
Послы Азербайджана в Омане и Таиланде уже приступили к работе

В этом году назначены послы Азербайджана в Омане и Таиланде, они уже приступили к работе.

Об этом в интервью Report сказал начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что укрепление миссий Азербайджана в зарубежных странах всегда находилось в центре внимания руководства страны:

"Наряду с этим, увеличение числа дипломатических представительств в странах, имеющих значение для Азербайджана, также является одним из основных приоритетов. В 2023 году продолжилась работа по открытию новых дипмиссий. Было учреждено посольство Азербайджана в Словакии (в городе Братислава). 29 марта 2023 года состоялась церемония открытия посольства нашей страны в Израиле (в городе Тель-Авив). Наряду с этим, начало функционировать представительство Азербайджана в городе Рамалла в Палестине".

Представитель МИД добавил, что общее число дипломатических миссий Азербайджана за рубежом достигло 91.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Oman və Tailanddakı səfirləri fəaliyyətə başlayıblar

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