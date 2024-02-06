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Послы Азербайджана и Турции в Беларуси обсудили вопросы сотрудничества

Послы Азербайджана и Турции в Беларуси обсудили вопросы сотрудничества Послы Азербайджана и Турции в Беларуси обсудили союзнические отношения стран и тесное сотрудничество между посольствами.
Внешняя политика
6 февраля 2024 г. 10:29
Послы Азербайджана и Турции в Беларуси обсудили вопросы сотрудничества

Послы Азербайджана и Турции в Беларуси обсудили союзнические отношения стран и тесное сотрудничество между посольствами.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Беларуси в соцсети "Х".

"Новоназначенный посол Турции в Беларуси Джем Ышык совершил визит вежливости послу Азербайджана в этой стране Магерраму Алиеву. В ходе встречи обсуждены успешно развивающиеся во всех сферах братские и союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией, а также тесное сотрудничество между посольствами", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Ambassadors of Azerbaijan and Türkiye in Belarus mull cooperation issues
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyənin Belarusdakı səfirləri əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

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