Послы Азербайджана и Турции в Беларуси обсудили вопросы сотрудничества

Послы Азербайджана и Турции в Беларуси обсудили союзнические отношения стран и тесное сотрудничество между посольствами.

Послы Азербайджана и Турции в Беларуси обсудили союзнические отношения стран и тесное сотрудничество между посольствами.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Беларуси в соцсети "Х".

"Новоназначенный посол Турции в Беларуси Джем Ышык совершил визит вежливости послу Азербайджана в этой стране Магерраму Алиеву. В ходе встречи обсуждены успешно развивающиеся во всех сферах братские и союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией, а также тесное сотрудничество между посольствами", - говорится в публикации.