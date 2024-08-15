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Послы Азербайджана и Ирана в Беларуси обсудили ситуацию в регионе

Послы Азербайджана и Ирана в Беларуси обсудили ситуацию в регионе Посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев встретился с послом Исламской Республики Ирана Алирезой Санеи
Внешняя политика
15 августа 2024 г. 17:26
Послы Азербайджана и Ирана в Беларуси обсудили ситуацию в регионе

Посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев встретился с послом Ирана в этой стране Алирезой Санеи.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

Сообщается, что в ходе встречи посол Азербайджана проинформировал иранского коллегу о восстановительно-строительных работах, проводимых в Восточно- Зангезурском и Карабахском экономических районах страны.

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы отношений наших стран, обменялись мнениями по актуальной международной тематике, обстановке в регионе, а также ряду других актуальных тем, представляющих взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Iranian ambassadors in Belarus mull regional situation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İranın Belarusdakı səfirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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