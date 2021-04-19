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Послы Азербайджана и Армении побывали в МИД Грузии

Послы Азербайджана и Армении побывали в МИД Грузии Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.
Внешняя политика
19 апреля 2021 г. 15:25
Послы Азербайджана и Армении побывали в МИД Грузии
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Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.

Как передает грузинское бюро Report, информацию распространил МИД Грузии.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между странами.

Особое внимание на встрече уделили ситуации в регионе, была подчеркнута важность мира и стабильности в регионе. Было отмечено, что страны региона должны учитывать новые реалии и тесно сотрудничать.

Стороны отметили важность дальнейшего углубления стратегического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном.

Л.Дарсалия сегодня также встретился с послом Армении в Грузии Рубеном Садояном. На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между странами и ситуации в регионе.

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Версия на английском языке Georgian Deputy FM meets with ambassadors of Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan səfirləri Gürcüstan XİN-də olublar

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