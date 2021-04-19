Послы Азербайджана и Армении побывали в МИД Грузии

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.

Как передает грузинское бюро Report, информацию распространил МИД Грузии.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между странами.

Особое внимание на встрече уделили ситуации в регионе, была подчеркнута важность мира и стабильности в регионе. Было отмечено, что страны региона должны учитывать новые реалии и тесно сотрудничать.

Стороны отметили важность дальнейшего углубления стратегического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном.

Л.Дарсалия сегодня также встретился с послом Армении в Грузии Рубеном Садояном. На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между странами и ситуации в регионе.