Лейла Абдуллаева: Послу поручено обратиться в МИД Люксембурга в связи с провокацией на матче "Дюделанж" - "Карабах"

Министерство иностранных дел Азербайджана мониторит ситуацию с учетом провокации, произошедшей в ходе футбольного матча "Дюделанж" - "Карабах" в Люксембурге.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Послу, аккредитованному в Люксембурге, поручено обратиться в МИД этой страны и убедиться, что виновные в провокации найдены и понесут соответствующую ответственность", - заявила Л. Абдуллаева.

Напомним, накануне "Карабах" в гостях разгромил "Дюделанж" в рамках II тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.