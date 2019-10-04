 Наверх

Лейла Абдуллаева: Послу поручено обратиться в МИД Люксембурга в связи с провокацией на матче "Дюделанж" - "Карабах"

Послу поручено связаться с МИД Люксембурга в связи с провокацией

Министерство иностранных дел Азербайджана мониторит ситуацию с учетом провокации, произошедшей в ходе футбольного матча "Дюделанж" - "Карабах" в Люксембурге.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. 

"Послу, аккредитованному в Люксембурге, поручено обратиться в МИД этой страны и убедиться, что виновные в провокации найдены и понесут соответствующую ответственность", - заявила Л. Абдуллаева. 

Напомним, накануне "Карабах" в гостях разгромил "Дюделанж" в рамках II тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!