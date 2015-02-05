Послу Израиля в Швейцарии грозит увольнение за критику Нетаньяху

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Швейцарии Игаль Каспи оказался под угрозой увольнения из-за публичного цитирования в социальной сети критических оценок внешней политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным СМИ, в вину Каспи ставят перепечатку в микроблоге в Twitter слов известного израильского журналиста, который раскритиковал предстоящую поездку Нетаньяху в США по приглашению политических оппонентов президента Барака Обамы.

Официальный представитель МИД Израиля подтвердил, что Игаля Каспи вызвали на родину для дисциплинарных слушаний. Досрочная отставка по тем же причинам грозит двум менее высокопоставленным дипломатам — советнику посольства в Индии и сотруднику центрального аппарата министерства.

"Будет проведена проверка фактов, и по ее результатам будут приняты соответствующие решения. Отставки возможны, но сейчас еще слишком рано говорить, прогнозировать, что произойдет", — заявил представитель МИД Израиля, подтвердив верность публикаций об инциденте в местной прессе.

"Каждый раз, когда кажется, что Нетаньяху довел отношения с Белым домом до низшей точки в истории, он опускает их еще ниже", — говорилось в процитированном послом высказывании обозревателя газеты "Гаарец" Барака Равида.