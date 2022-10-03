Послу Франции в Азербайджане вручена нота протеста

3 октября посол Франции Закари Гросc был приглашен в Министерство иностранных дел Азербайджана. На встрече дипломату была предъявлена нота протеста в связи с очередным актом вандализма, совершенным радикальными армянскими группировками против посольства А

3 октября посол Франции Закари Гросc был приглашен в Министерство иностранных дел Азербайджана. На встрече дипломату была вручена нота протеста в связи с очередным актом вандализма, совершенным радикальными армянскими группировками против посольства Азербайджана во Франции 1 октября 2022 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече было отмечено, что в последнее время возросло количество нападений, совершаемых радикальными армянскими группировками на расположенные на территории Французской Республики диппредставительства Азербайджанской Республики.

До сведения противоположной стороны было доведено, что очередное нападение произошло ночью 1 октября, когда группа радикальных армян облила административное здание посольства краской красного цвета и на здании были написаны оскорбительные высказывания в адрес Азербайджана.

Было отмечено, что указанный инцидент произошел в результате непринятия правительством Франции необходимых мер на фоне неоднократных требований азербайджанской стороны к властям Франции обеспечить охрану посольства и его сотрудников.

Неспособность правительства Франции обеспечить безопасность диппредставительств Азербайджана на должном уровне расценивается как невыполнение этой страной обязательств, вытекающих из Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях.

Было выдвинуто требование надлежащим образом организовать охрану дипломатических представительств Азербайджанской Республики и Азербайджанского культурного центра, расположенных на территории этой страны, провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности, устранить ущерб, нанесенный административному зданию посольства, и обеспечить выплату соответствующей компенсации.

Посол Франции выразил сожаление в связи с инцидентом и отметил, что передаст обращение азербайджанской стороны в компетентные органы Франции.