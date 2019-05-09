Послы стран СНГ возложили венок к Мемориалу воинской славы в Баку по случаю Дня Победы

Главы дипмиссий и военные атташе стран СНГ приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Как сообщает Report, дипломаты стран СНГ возложили венок к Мемориалу воинской славы в Баку. На мероприятии приняли участие представители исполнительной власти Наримановского района Баку, ветераны, а также их родственники.

У мемориала также прошла акция "Бессмертный полк".

Отметим, что "Бессмертный полк" - международная общественная акция, проводящаяся в России и ряде стран СНГ в День Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников-ветеранов, которые боролись против фашизма в Второй мировой войне.

Также послы стран СНГ возложили венки на мемориал общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.