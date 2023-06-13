О нас

Президент: После выборов в Турции перед турецко-азербайджанскими братскими отношениями открываются новые возможности

Президент: После выборов в Турции перед турецко-азербайджанскими братскими отношениями открываются новые возможности Ваша победа на выборах является подтверждением высокой оценки турецким народом Вашей политической деятельности на протяжении последних 20 лет. Под Вашим руководством братская Турция прошла большой и славный путь, превратилась в один из крупных силовых цен
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 15:45
Президент: После выборов в Турции перед турецко-азербайджанскими братскими отношениями открываются новые возможности

Ваша победа на выборах является подтверждением высокой оценки турецким народом Вашей политической деятельности на протяжении последних 20 лет. Под Вашим руководством братская Турция прошла большой и славный путь, превратилась в один из крупных силовых центров в мировом масштабе. Ваша внешняя и внутренняя политика высоко оценивается турецким народом.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время заявления для прессы после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Подчеркнув, что победа президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах очень обрадовала азербайджанский народ, глава государства отметил: "Уверен, что после этих выборов перед турецко-азербайджанскими отношениями откроются новые возможности и новые горизонты. Сегодня мы с Вами и подвели итоги проделанной работы, в то же время провели широкий обмен мнениями о том, что будет сделано в предстоящие годы. Переговоры как на встрече один на один, так и с участием делегаций еще раз выражают наши общие намерения".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением
13 июня 2023 г. 15:50
Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
13 июня 2023 г. 14:50
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов
ФотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов
13 июня 2023 г. 12:42
Состоялась церемония официальной встречи президента Турции, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Турции, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан
13 июня 2023 г. 12:27
Президент Турции посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Турции посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
13 июня 2023 г. 12:12
Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре
Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре
12 июня 2023 г. 13:34
Президент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group
12 июня 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Путину
12 июня 2023 г. 11:15
В Азербайджане будут штрафовать операторов для заказа такси, действующих без разрешения
В Азербайджане будут штрафовать операторов для заказа такси, действующих без разрешения
12 июня 2023 г. 11:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана
11 июня 2023 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi