Порядка 50 граждан Азербайджана воспользовались услугой электронного резидентства Эстонии

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ С момента введения системы электронного резидентства (e-residence) Эстонии, порядка 50 граждан Азербайджана воспользовались этой услугой.

Об этом Report сообщил глава представительства Эстонии в Азербайджане Индрек Киверик.

По его словам, число таких пользователей из Азербайджана растет из года в год.

Отметим, что система e-residence была введена в Эстонии 1 декабря 2014 года. Система позволяет иностранным гражданам, имеющим специальное удостоверение электронного резидента создавать компании в Эстонии, пользоваться услугами банков и проводить другие финансовые операции, заключать или разрывать контракты, не находясь при этом в самой Эстонии. Однако эта услуга не дает полноправного гражданства.