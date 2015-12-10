Порошенко выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с аварией на нефтяной платформе «Гюнешли»

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с аварией на нефтяной платформе «Гюнешли». Как сообщает Report со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, что президент П. Порошенко от имени народа Украины и от себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии на нефтяной платформе «Гюнешли».

В своем письме, адресованном президенту Ильхаму Алиеву, глава Украины отметил, что с прискорбием воспринял известие о трагической гибели людей.

Президент Украины П.А.Порошенко также подчеркнул, что в это время траура и скорби украинский народ разделяет боль потерь дружественного азербайджанского народа.