О нас

Порошенко поблагодарил президента Азербайджана

Порошенко поблагодарил президента Азербайджана Полагаю, что через неделю Украина получит статус кандидата в ЕС.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 13:45
Порошенко поблагодарил президента Азербайджана

Полагаю, что через неделю Украина получит статус кандидата в ЕС.

Как передает Report, об этом экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая онлайн в ходе панельных обсуждений на IX Глобальном Бакинском форуме.

Он отметил, что страна заплатила для этого очень большую цену.

Петр Порошенко также поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за проведение форума и создание подобной актуальной глобальной платформы, а также за обсуждение вопроса Украины в ходе нынешнего IX Глобального Бакинского форума.

"В мире не будет стабильности пока не остановится война в Украине. Будущее мира решается сейчас в Украине", - добавил Порошенко.

По его словам, нужно ввести больше санкций в отношении России и поставлять больше оружия Украине.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Poroshenko thanks Azerbaijani President 
Версия на азербайджанском языке Poroşenko Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

Самое читаемое

Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
9 июня 2022 г. 20:01
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
10 июня 2022 г. 09:52
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
10 июня 2022 г. 14:25
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
16 июня 2022 г. 14:28
У певца Джастина Бибера парализовало половину лица из-за болезни
ВидеоУ певца Джастина Бибера парализовало половину лица из-за болезни
11 июня 2022 г. 04:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi