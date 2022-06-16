Порошенко поблагодарил президента Азербайджана

Полагаю, что через неделю Украина получит статус кандидата в ЕС.

Полагаю, что через неделю Украина получит статус кандидата в ЕС.

Как передает Report, об этом экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая онлайн в ходе панельных обсуждений на IX Глобальном Бакинском форуме.

Он отметил, что страна заплатила для этого очень большую цену.

Петр Порошенко также поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за проведение форума и создание подобной актуальной глобальной платформы, а также за обсуждение вопроса Украины в ходе нынешнего IX Глобального Бакинского форума.

"В мире не будет стабильности пока не остановится война в Украине. Будущее мира решается сейчас в Украине", - добавил Порошенко.

По его словам, нужно ввести больше санкций в отношении России и поставлять больше оружия Украине.