Порошенко: Между Украиной и Азербайджаном есть огромный потенциал для сотрудничества

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Между Украиной и Азербайджаном есть огромный потенциал для сотрудничества. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на проходящем в Баку 5-ом заседании Совета президентов Азербайджана и Украины.

"Огромный потенциал в отношениях между нашими народами, я смею утверждать, и между президентами теплые и дружеские отношения. Мы в активном переговорном процессе", - заявил П.Порошенко.

По его словам, все договоренности, которые достигаются между сторонами, решительно продвигаются и внедряются в жизнь.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил важность визита президента Украины в Баку для развития двусторонних отношений между странами.