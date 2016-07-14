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    Порошенко: Между Украиной и Азербайджаном есть огромный потенциал для сотрудничества

    В Баку проходит 5-е заседание Совета президентов Азербайджана и Украины

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Между Украиной и Азербайджаном есть огромный потенциал для сотрудничества. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на проходящем в Баку 5-ом заседании Совета президентов Азербайджана и Украины.

    "Огромный потенциал в отношениях между нашими народами, я смею утверждать, и между президентами теплые и дружеские отношения. Мы в активном переговорном процессе", - заявил  П.Порошенко.

    По его словам, все договоренности, которые достигаются между сторонами, решительно продвигаются и внедряются в жизнь.

    В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил важность визита президента Украины в Баку для развития двусторонних отношений между странами.

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