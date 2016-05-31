Порошенко: Азербайджан планирует покупать самолеты "Антонов"

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Украина заключила контракты на поставку украинских самолетов в Саудовскую Аравию, также планируются поставки в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily.ua, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю 70-летия ГП "Антонов".

По его словам, в результате межправительственных переговоров с Азербайджаном, была достигнута договоренность о том, что Азербайджан купит украинские самолеты "Антонов".

Также, по его словам, министерство обороны Украины впервые за много лет заказывает новые самолеты "Антонов".