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Попытки Парижа на Кавказе потерпели крах: Франции нет места в новом миропорядке

Попытки Парижа на Кавказе потерпели крах: Франции нет места в новом миропорядке Франция хочет вновь разжечь конфликт, который вот-вот отправится в архив истории. Париж даже оказывает Армении военно-политическую, юридическую и экономическую поддержку, чтобы сыграть в этом вопросе ”исключительную" роль. Азербайджан же делает абсолютно
Внешняя политика
14 мая 2023 г. 18:06
Попытки Парижа на Кавказе потерпели крах: Франции нет места в новом миропорядке

Франция хочет вновь разжечь конфликт, который вот-вот отправится в архив истории. Париж даже оказывает Армении военно-политическую, правовую и экономическую поддержку, чтобы сыграть в этом вопросе "исключительную" роль. Однако, Азербайджан предпринимает абсолютно корректные шаги.

Об этом сообщил Report политолог Азиз Алибейли.

Он отметил, что Франция поддерживает Армению, которая потерпела поражение в 44-дневной войне в 2020 году: "Официальный Париж продолжает занимать позицию против Азербайджана".

По словам эксперта, Франции, которая до сих пор эксплуатирует в качестве колоний около 15 государств в Африке, незаконно взимая у них налоги, нет места во вновь формирующемся мировом порядке, и это очевидно: "Франции не будет места даже в период после ООН, который в настоящее время переживает период своего упадка. Мы видим это в визите президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай, а также в отношениях Парижа с Анкарой и Москвой".

Аналитик отметил, что российско-украинская война создала вакуум на Кавказе, и Франция пытается восполнить его руками таких побежденных государств, как Армения и Иран: "Об этом свидетельствуют шаги в поддержку армян в мирном процессе, резолюции, принятые в Сенате в связи с Лачынской дорогой, попытки возродить канувшую в лету Минскую Группу ОБСЕ, позиция против Азербайджана в международных организациях".

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Версия на азербайджанском языке Parisin Qafqazdakı cəhdləri uğursuz oldu: “Fransanın yeni dünya düzənində yeri yoxdur”

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