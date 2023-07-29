Попытка Армении отправить гуманитарный груз в Карабах без обращения к Азербайджану - спланированная провокация

Официальный Ереван не обращался к Баку по поводу отправки гуманитарного груза в Карабах, который он признает территорией Азербайджана. Они сами в этом признаются. Значит, это спланированная провокация.

Официальный Ереван не обращался к Баку по поводу отправки гуманитарного груза в Карабах, который он признает территорией Азербайджана. Они сами в этом признаются. Значит, это спланированная провокация.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев.

По его словам, маршрут Агдам-Ханкенди, предложенный Азербайджаном для обеспечения гуманитарных потребностей армян, живущих в Карабахском экономическом районе, был согласован на последней брюссельской встрече: "Об этом официально заявил президент Совета Европейского союза Шарль Мишель после переговоров лидеров Азербайджана и Армении. Интересно, почему премьер-министр Армении в ходе тех переговоров не настаивал на пропуске товаров через Лачын? Он мог бы сказать об этом, выразить свое недовольство сразу после встречи в Брюсселе, состоявшейся 15 июля".

По мнению Э.Аллахвердиева, тот факт, что ряд государств также поддерживает попытку провокации Армении, вызывает обоснованные сомнения: "Их заявления по этому вопросу, своим содержанием повторяющие друг друга, являются явным показателем двойных стандартов. Около миллиона азербайджанцев, ставших вынужденными переселенцами из Карабаха, долгие годы нуждались в гуманитарной помощи. Особенно в 90-е годы минувшего века. Была ли в то время реакция стран, выступающих сегодня с этими заявлениями, такой же? Сейчас их послы в Ереване собираются и выезжают на границу с Азербайджаном, а присланные Европой наблюдатели денно и нощно стоят на страже", - подчеркнул депутат.

По его словам, то, что сепаратисты не отказались от военных провокаций даже в условиях так называемого "дефицита продовольствия", указывает на истинный характер сложившейся ситуации: "Сепаратистская хунта зашла так далеко, что не прекращает своих провокаций даже во время якобы "гуманитарного кризиса". Создаются радиопомехи для полетов пассажирских самолетов, летающих над регионом. Причем не только азербайджанских, но и иностранных самолетов. Так, 24 июля они создали радиопомехи при полете самолета компании "Чешские авиалинии". Интересно, знают ли об этом страны, которые создали ныне шумиху"".

По словам депутата, ни одно государство или группа государств не может давать указания другому государству открыть свои границы и пропустить те или иные грузы: "Попытки общения с Азербайджаном в таком духе не дадут никаких результатов. Наша позиция предельно ясна. Дорога Агдам-Ханкенди полностью готова. Мы сделали свое предложение, оно было принято в Брюсселе. После прохождения всех таможенных и пограничных процедур груз может быть доставлен в Ханкенди по указанному маршруту. Более того, Азербайджан готов удовлетворить продовольственные и другие потребности проживающих на нашей территории армян. Погранично-пропускной пункт в Лачыне работает в своем ритме. Обычные люди пересекают границу без каких-либо препятствий. По сегодняшний день около 2000 человек уже воспользовались этим погранично-пропускным пунктом".

По мнению Э.Аллахвердиева, Армения и ее покровители, представляя ситуацию как "гуманитарный кризис" и "катастрофу", занимаются политическими манипуляциями. "Карабах - территория Азербайджана, признанная миром, в том числе и Арменией. В нашей стране нет кризиса или нехватки продовольствия. Мы готовы удовлетворить все потребности армянского населения Карабаха, который является нашей территорией. Азербайджан, в отличие от Армении, не живет на пожертвования из-за границы. Мы - самодостаточная страна. О каком "кризисе" в таком случае может идти речь? Речь идет о том, что военно-преступная хунта, пустившая корни в Ханкенди, превратила армянское население в заложника своих страхов и амбиций. Кто возводил бетонные заграждения на дороге между Агдамом и Аскераном, тот и заинтересован в кризисе", - подчеркнул депутат.