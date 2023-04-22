Попустительство РМК в свете сегодняшней провокации Армении сократит сроки его пребывания в регионе

Попустительство российского миротворческого контингента, который закрыл глаза на армянскую провокацию, в результате чего пострадали трое военнослужащих азербайджанской армии 22 апреля, еще больше сократит сроки его пребывания в регионе.

Попустительство российского миротворческого контингента, который закрыл глаза на армянскую провокацию, в результате чего пострадали трое военнослужащих азербайджанской армии 22 апреля, еще больше сократит сроки его пребывания в регионе.

Об этом заявил Report депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Он отметил, что Армения, как террористическое государство, всегда использовала различные средства против Азербайджана и продолжает делать это сегодня.

"Международные организации, желающие мира в регионе силы должны осудить эти действия армянской стороны. Армения должна учитывать, что ни одна ее провокация не останется без ответа. Во-вторых, эти шаги сделают мир недосягаемым для Армении, что приблизит падение этого государства", - подчеркнул Х.Бабаоглу.

По словам депутата, тот факт, что инцидент произошел в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента, и то, что они закрыли глаза на установку мин, означает проявление лояльности к Армении.

"Эта провокация сама по себе является заранее спланированным актом минного террора. Но, разумеется, так продолжаться не может. Как и каждому шагу, предпринятому Арменией против Азербайджана, так и этому теракту будет дан соразмерный ответ. Армянская сторона должна будет ответить за эту провокацию", - добавил Х.Бабаоглу.

Напомним, что 22 апреля примерно в 17:00 военный грузовик азербайджанской армии, перевозивший средства обеспечения на наши позиции, расположенные на высотах в окрестностях села Аллахгулулар, подорвался на мине, специально заложенной армянами в направлении движения дороги. В результате водитель и старший машины получили ранения, транспортное средство вышло из строя, придя в негодное состояние. Один из военнослужащих, прибывших для оказания помощи раненым, также получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине.

Троим подорвавшимся на мине военнослужащим Азербайджанской Армии была оказана неотложная медицинская помощь.

О случившемся было проинформировано командование Российского миротворческого контингента и Совместного турецко-российского мониторингового центра.