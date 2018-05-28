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    Помпео: "США привержены поиску путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта"

    Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео в связи со 100-летним юбилеем АДР

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ США остаются привержены поиску путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

    "От имени правительства Соединенных Штатов и американского народа я рад поздравить правительство и народ Азербайджана с Днем Республики",- говорится в заявлении.

    Как отмечается в поздравлении, 2018 год знаменует 100-летие со дня основания Азербайджанской Демократической Республики, которая была первой парламентской республикой мусульманского большинства и одной из первых стран в мире, которая предоставила женщинам право голоса.

    "После восстановления независимости в 1991 году Азербайджан стал ценным партнером Соединенных Штатов. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего многолетнего сотрудничества и углубления нашей совместной работы в областях безопасности, энергетики и демократического управления и дальнейшего укрепления связей между нашими странами. Мы также остаемся привержены поиску путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призываем стороны как можно скорее возобновить интенсивные переговоры", — дополняется в заявлении.

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