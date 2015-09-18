Помощник замминистра обороны США: Азербайджан - стратегический партнер Соединенных Штатов

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан остается стратегическим партнером США, и мы гордимся более чем 20-летним сотрудничеством в сфере безопасности с этой страной".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам находящаяся с визитом в Баку помощник заместителя министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас.

Она напомнила, что Азербайджан был одним из первых стран, который поддержал США после терактов 11 сентября: "Мы благодарны и не забудем это".

Э.Фаркас также отметила вклад Азербайджана в миротворческую миссию ISAF в Афганистане и роль Азербайджана в транспортной логистике грузов в Афганистан.

Замминистра обороны США заявила, что Азербайджан и США сотрудничают в сфере предотвращения экстремистских организаций.

"Мы тесно сотрудничаем в сфере недопущения экстремизма в регионе Кавказа. Мы работаем с Грузией, также с Азербайджаном", - заявила Э.Фаркас, добавив, что США намерены продолжить это сотрудничество.

Она отметила, что в ходе своего визита в Баку провела "ряд дружеских и плодотворных встреч" в министерстве обороны, министерстве иностранных дел и Администрации президента Азербайджана.