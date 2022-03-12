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Помощник президента: Ждем предложений по следующей встрече платформы "3+3"

Помощник президента: Ждем предложений по следующей встрече платформы "3+3" Азербайджан поддерживает платформу "3+3", уже проведено первое заседание платформы. Мы исходим из принципа региональной ответственности. Страны региона должны сами решать свои проблемы. Нам нужно объединить потенциал для сотрудничества.
Внешняя политика
12 марта 2022 г. 17:31
Помощник президента: Ждем предложений по следующей встрече платформы 3+3
Хикмет Гаджиев

Азербайджан поддерживает платформу "3+3", уже проведено первое заседание платформы. Мы исходим из принципа региональной ответственности. Страны региона должны сами решать свои проблемы. Нам нужно объединить потенциал для сотрудничества.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, последнее соглашение по транспорту между Азербайджаном, Турцией и Ираном является тому примером: "Оно принесет большие возможности для всех трех стран, и даже для Центральной Азии. Поэтому существуют большие возможности для сотрудничества в рамках этой платформы. Мы ждем дополнительных предложений о месте проведения очередной встречи в формате "3+3" по дипломатическим каналам. Было принято решение провести следующую встречу в Турции, однако это необходимо уточнить".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "3+3" platformasının növbəti iclası ilə bağlı təkliflər gözləyirik"

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