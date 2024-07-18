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Помощник президента Азербайджана: Высоко ценим мирную инициативу Великобритании

Помощник президента Азербайджана: Высоко ценим мирную инициативу Великобритании Азербайджан высоко ценит мирную инициативу Великобритании.
Внешняя политика
18 июля 2024 г. 14:13
Помощник президента Азербайджана: Высоко ценим мирную инициативу Великобритании

Азербайджан высоко ценит мирную инициативу Великобритании.

Об этом Report заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Отметим, что в рамках саммита Европейского политического сообщества в Лондоне Армения отказалась от встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. С инициативой проведения такой встречи выступила Великобритания.

Хикмет Гаджиев отметил, что было предложено провести ее в формате встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Тогда канцлер Германии Олаф Шольц в рамках Мюнхенской конференции по безопасности участвовал в начале встречи между лидерами Азербайджана и Армении, а затем встреча продолжилась в двустороннем формате. Такой же формат предложила Великобритания в качестве принимающей стороны", - сказал помощник президента Азербайджана.

Он отметил, что международное сообщество само должно дать оценку тому, что Армения вместо того, чтобы ценить и продвигать возможности для диалога, отказывается от этого.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: Böyük Britaniyanın sülh təşəbbüsünü yüksək qiymətləndiririk

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