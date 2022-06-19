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Помощник президента встретился с посетившими Карабах иностранными путешественниками

Помощник президента встретился с посетившими Карабах иностранными путешественниками Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с иностранными туристами.
Внешняя политика
19 июня 2022 г. 21:46
Помощник президента встретился с посетившими Карабах иностранными путешественниками

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с иностранными путешественниками.

Как сообщает Report, об этом Х.Гаджиев написал в своем Twitter-аккаунте.

"Рад познакомиться и поприветствовать членов клуба "Люди, которые больше всего путешествуют". Гости побывали на освобожденных территориях от Кельбаджара до Шуши и стали свидетелями масштабов армянского вандализма и разрухи оккупации. Они также восхитились темпами реконструкции и градостроительства в Азербайджане", - отметил помощник президента.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi azad edilmiş ərazilərə səfər etmiş əcnəbi səyyahlarla görüşüb

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