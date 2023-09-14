Помощник президента: Внутри Армении есть силы, которые не хотят изменения ситуации

"Внутри Армении есть сильные силы, которые не хотят изменения ситуации".

"Внутри Армении есть сильные силы, которые не хотят изменения ситуации".

Как сообщает Report, об этом в статье, опубликованной в Politico , отметил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, правительство Азербайджана неоднократно предлагало обеспечить армян Карабаха продуктами питания, лекарствами и другими продуктами через дороги, обеспечивающие более близкий и быстрый проезд из Лачына:

"Предлагаемые Азербайджаном сухопутные маршруты считаются Европейским Союзом, Соединенными Штатами и Международным комитетом Красного Креста жизнеспособными и пригодными для использования, и буквально на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к немедленному и одновременному открытию обоих коридоров. Но то, что пишут в международных СМИ, – это нечто иное.

Почему-то идея о том, что только Армения обеспечивает этническим армянам, проживающим в соседнем Азербайджане, единый моноэтнический маршрут, несколько приемлема для международного сообщества и СМИ.

Нам говорят, что этот конфликт отличается от других, что армяне не могут жить бок о бок с азербайджанцами в одной стране в силу нашей истории. Но и наше прошлое, и настоящее учат нас, что это неправда.

До войны 1990-х годов азербайджанцы и этнические армяне мирно жили бок о бок в Карабахе. Сегодня в Азербайджане проживает еврейская община численностью 30 тысяч человек. Евангелическая христианская община растет.

Грузины, русские, украинцы - все они составляют сегодняшнюю многонациональную и многоконфессиональную страну. Это можно и нужно применить и к карабахским армянам. Однако внутри Армении есть силы, которые не хотят изменения ситуации".