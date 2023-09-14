Помощник президента: Внутри Армении есть силы, которые не хотят изменения ситуации

"Внутри Армении есть сильные силы, которые не хотят изменения ситуации".
Как сообщает Report, об этом в статье, опубликованной в
По его словам, правительство Азербайджана неоднократно предлагало обеспечить армян Карабаха продуктами питания, лекарствами и другими продуктами через дороги, обеспечивающие более близкий и быстрый проезд из Лачына:
"Предлагаемые Азербайджаном сухопутные маршруты считаются Европейским Союзом, Соединенными Штатами и Международным комитетом Красного Креста жизнеспособными и пригодными для использования, и буквально на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к немедленному и одновременному открытию обоих коридоров. Но то, что пишут в международных СМИ, – это нечто иное.
Почему-то идея о том, что только Армения обеспечивает этническим армянам, проживающим в соседнем Азербайджане, единый моноэтнический маршрут, несколько приемлема для международного сообщества и СМИ.
Нам говорят, что этот конфликт отличается от других, что армяне не могут жить бок о бок с азербайджанцами в одной стране в силу нашей истории. Но и наше прошлое, и настоящее учат нас, что это неправда.
До войны 1990-х годов азербайджанцы и этнические армяне мирно жили бок о бок в Карабахе. Сегодня в Азербайджане проживает еврейская община численностью 30 тысяч человек. Евангелическая христианская община растет.
Грузины, русские, украинцы - все они составляют сегодняшнюю многонациональную и многоконфессиональную страну. Это можно и нужно применить и к карабахским армянам. Однако внутри Армении есть силы, которые не хотят изменения ситуации".