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Помощник президента: Внутри Армении есть силы, которые не хотят изменения ситуации

Помощник президента: Внутри Армении есть силы, которые не хотят изменения ситуации "Внутри Армении есть сильные силы, которые не хотят изменения ситуации".
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 07:41
Помощник президента: Внутри Армении есть силы, которые не хотят изменения ситуации

"Внутри Армении есть сильные силы, которые не хотят изменения ситуации".

Как сообщает Report, об этом в статье, опубликованной в Politico, отметил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, правительство Азербайджана неоднократно предлагало обеспечить армян Карабаха продуктами питания, лекарствами и другими продуктами через дороги, обеспечивающие более близкий и быстрый проезд из Лачына:

"Предлагаемые Азербайджаном сухопутные маршруты считаются Европейским Союзом, Соединенными Штатами и Международным комитетом Красного Креста жизнеспособными и пригодными для использования, и буквально на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к немедленному и одновременному открытию обоих коридоров. Но то, что пишут в международных СМИ, – это нечто иное.

Почему-то идея о том, что только Армения обеспечивает этническим армянам, проживающим в соседнем Азербайджане, единый моноэтнический маршрут, несколько приемлема для международного сообщества и СМИ.

Нам говорят, что этот конфликт отличается от других, что армяне не могут жить бок о бок с азербайджанцами в одной стране в силу нашей истории. Но и наше прошлое, и настоящее учат нас, что это неправда.

До войны 1990-х годов азербайджанцы и этнические армяне мирно жили бок о бок в Карабахе. Сегодня в Азербайджане проживает еврейская община численностью 30 тысяч человек. Евангелическая христианская община растет.

Грузины, русские, украинцы - все они составляют сегодняшнюю многонациональную и многоконфессиональную страну. Это можно и нужно применить и к карабахским армянам. Однако внутри Армении есть силы, которые не хотят изменения ситуации".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: “Ermənistanın daxilində vəziyyətin dəyişməsini istəməyən güclü qüvvələr var”

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