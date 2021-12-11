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 Помощник президента: Армения стала жертвой собственной лжи

 Помощник президента: Армения стала жертвой собственной лжи 14-11
Внешняя политика
11 декабря 2021 г. 15:30
 Помощник президента: Армения стала жертвой собственной лжи

Во время Отечественной войны одной из основных задач, стоящих перед Азербайджаном, было верное построение коммуникационной стратегии.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на церемонии открытия Международного саммита по стратегическим коммуникациям Stratcom 21 в Стамбуле.

Он отметил, что несмотря на развязанную Арменией войну против Азербайджана, ведущие мировые СМИ оставались глухи по отношению к нашей страны: «Президент Азербайджана, создав прямой контакт с мировыми медиа ресурсами, был на переднем плане коммуникационной стратегии нашей страны. Во время 44-дневной войны проводились ежедневные интервью главы государства более чем с 30-ю ведущими теле- медиа агентствами. Наши солдаты прорвали фронт противника, одновременно с этим был прорван фронт и в информационной войне. Сообщения президента в социальных медиа доносили правдивую информацию как для всего мира, так и для нашего народа».

По словам Х.Гаджиева, в результате Армения стала жертвой собственной лжи. Помощник президента особенно выделил важность донесения правды до мировой общественности. Он отметил, что, как и в других областях, так и в области информации и медиа Азербайджан и Турция работают вместе.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Armenia became victim of its own lies
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ermənistan sonda öz yalanlarının qurbanına çevrildi"

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