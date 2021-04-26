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Помощник президента: У нас прекрасные дипломатические отношения с Израилем

Помощник президента: У нас прекрасные дипломатические отношения с Израилем "У нас прекрасное взаимопонимание и прекрасные дипломатические межгосударственные отношения"
Внешняя политика
26 апреля 2021 г. 15:14
Помощник президента: У нас прекрасные дипломатические отношения с Израилем
Хикмет Гаджиев

"В Азербайджане веками жили представители разных культур и религий. Мы гордимся тем, что евреи, живущие в Азербайджане, и евреи со всего мира реально помогают нам".

Как сообщает Report, эти слова содержатся в статье помощника президента Азербайджана – заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, опубликованной в израильской газете Israel HaYom.

"Когда израильтяне приезжают в Азербайджан, они видят наше отношение к Израилю и Вы можете увидеть как по всей стране развешаны израильские флаги. Это исходит от сердца и желания народа Азербайджана и выражает признательность за отношения между странами и народами. У нас прекрасное взаимопонимание и прекрасные дипломатические межгосударственные отношения. Израиль был одним из первых стран, признавших Азербайджан, когда мы провозгласили независимость.

Одним из событий, которое глубоко повлияло на азербайджанский народ, был приезд в нашу страну делегации израильских офтальмологов для лечения азербайджанских солдат и офицеров, пострадавших в Отечественной войне. "Они приехали в Азербайджан, хотя дома были явно заняты, и осуществляли по 10-15 операций в день. Это останется знаком уважения и почитания еврейского народа на всю жизнь, и это беспокойство за другого человека является частью еврейской ДНК. Это связано с желанием израильтян помочь нам. Мы намерены реализовать другие подобные инициативы и используя опыт Израиля, чтобы помочь нашим раненым ребятам", - отметил Х.Гаджиев.

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Версия на английском языке Hikmet Hajiyev: We have wonderful diplomatic ties with Israel
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "İsraillə diplomatik münasibətlərimiz yüksək səviyyədədir"

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