Помощник президента: У нас прекрасные дипломатические отношения с Израилем

"У нас прекрасное взаимопонимание и прекрасные дипломатические межгосударственные отношения"

"В Азербайджане веками жили представители разных культур и религий. Мы гордимся тем, что евреи, живущие в Азербайджане, и евреи со всего мира реально помогают нам".

Как сообщает Report, эти слова содержатся в статье помощника президента Азербайджана – заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, опубликованной в израильской газете Israel HaYom.

"Когда израильтяне приезжают в Азербайджан, они видят наше отношение к Израилю и Вы можете увидеть как по всей стране развешаны израильские флаги. Это исходит от сердца и желания народа Азербайджана и выражает признательность за отношения между странами и народами. У нас прекрасное взаимопонимание и прекрасные дипломатические межгосударственные отношения. Израиль был одним из первых стран, признавших Азербайджан, когда мы провозгласили независимость.

Одним из событий, которое глубоко повлияло на азербайджанский народ, был приезд в нашу страну делегации израильских офтальмологов для лечения азербайджанских солдат и офицеров, пострадавших в Отечественной войне. "Они приехали в Азербайджан, хотя дома были явно заняты, и осуществляли по 10-15 операций в день. Это останется знаком уважения и почитания еврейского народа на всю жизнь, и это беспокойство за другого человека является частью еврейской ДНК. Это связано с желанием израильтян помочь нам. Мы намерены реализовать другие подобные инициативы и используя опыт Израиля, чтобы помочь нашим раненым ребятам", - отметил Х.Гаджиев.