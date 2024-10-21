Помощник президента США: Имеются исторические возможности для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией

США поддерживают скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, в нынешних условиях имеются исторические возможности для подписания мирного договора.

США поддерживают скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, в нынешних условиях имеются исторические возможности для подписания мирного договора.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный помощник президент США и старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Майкл Карпентер на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что подписание мирного договора создаст широкие возможности для регионального сотрудничества, гость отметил твердую поддержку США продвижению этого процесса.