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Помощник президента США: Имеются исторические возможности для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Помощник президента США: Имеются исторические возможности для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией США поддерживают скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, в нынешних условиях имеются исторические возможности для подписания мирного договора.
Внешняя политика
21 октября 2024 г. 12:37
Помощник президента США: Имеются исторические возможности для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией

США поддерживают скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, в нынешних условиях имеются исторические возможности для подписания мирного договора.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный помощник президент США и старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Майкл Карпентер на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что подписание мирного договора создаст широкие возможности для регионального сотрудничества, гость отметил твердую поддержку США продвижению этого процесса.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidentinin köməkçisi: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün tarixi imkan var

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