О нас

Хикмет Гаджиев: Рубену Варданяну не будет позволено разграбить природные ресурсы Азербайджана

Хикмет Гаджиев: Рубену Варданяну не будет позволено разграбить природные ресурсы Азербайджана Рубену Варданяну, криминальному бизнесмену, не позволят разграбить природные ресурсы Азербайджана и нанести серьезный ущерб окружающей среде.
Внешняя политика
13 декабря 2022 г. 20:31
Хикмет Гаджиев: Рубену Варданяну не будет позволено разграбить природные ресурсы Азербайджана

Рубену Варданяну, криминальному бизнесмену, не будет позволено разграбить природные ресурсы Азербайджана и нанести серьезный ущерб окружающей среде.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на встрече с представителями дипломатического корпуса.

Х.Гаджиев подчеркнул, что незаконная эксплуатация природных ресурсов на указанных территориях Азербайджана должна быть прекращена, эксплуатация всех природных ресурсов должна осуществляться на основе законодательства Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: 'Ruben Vardanyan won't be allowed to plunder Azerbaijan's natural resources'
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ruben Vardanyanın Azərbaycanın təbii sərvətlərini talan etməsinə imkan verilməyəcək"

Самое читаемое

В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
7 декабря 2022 г. 14:22
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
7 декабря 2022 г. 01:51
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
7 декабря 2022 г. 20:57
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
7 декабря 2022 г. 11:21
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
7 декабря 2022 г. 12:22
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi