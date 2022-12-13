Хикмет Гаджиев: Рубену Варданяну не будет позволено разграбить природные ресурсы Азербайджана

Рубену Варданяну, криминальному бизнесмену, не позволят разграбить природные ресурсы Азербайджана и нанести серьезный ущерб окружающей среде.

Рубену Варданяну, криминальному бизнесмену, не будет позволено разграбить природные ресурсы Азербайджана и нанести серьезный ущерб окружающей среде.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на встрече с представителями дипломатического корпуса.

Х.Гаджиев подчеркнул, что незаконная эксплуатация природных ресурсов на указанных территориях Азербайджана должна быть прекращена, эксплуатация всех природных ресурсов должна осуществляться на основе законодательства Азербайджанской Республики.