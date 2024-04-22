Помощник президента РФ: Гейдар Алиев умел разговаривать с людьми

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев был мудрым человеком, умел разговаривать с людьми.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев был мудрым человеком, умел разговаривать с людьми.

Как сообщает российское бюро Report, об этом помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин сказал в интервью "Российской газете".

Левитин, который служил на БАМе и возглавлял военную комендатуру в Ургале, в интервью российскому изданию он рассказал об истории прокладки Байкало-Амурской магистрали и ее современных перспективах.

Помощник президента РФ отметил, что стройку БАМа тогда страна сделала главным проектом. Магистраль построили за десять лет.

"27 октября 1984 года состоялось официальное открытие сквозного движения поездов по всей магистрали. Гейдар Алиев, как первый заместитель председателя Совета министров СССР, возглавлявший комиссию по строительству и освоению Байкало-Амурской магистрали, приезжал на торжественную церемонию по укладке серебряного звена участка, который был в моем ведении. Гейдар Алиев умел с людьми разговаривать. Очень был мудрый человек. Он участвовал в завершающем этапе строительства. И решал все вопросы, в том числе обеспечения продуктами и другими социальными вопросами строителей", - заявил И.Левитин.