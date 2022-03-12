О нас
Аудио новости

Хикмет Гаджиев: Мы внимательно следим за событиями и процессами в Северном Кипре

Хикмет Гаджиев: Мы внимательно следим за событиями и процессами в Северном Кипре "Мы внимательно следим за событиями и процессами в Северном Кипре".
Внешняя политика
12 марта 2022 г. 17:24
Хикмет Гаджиев: Мы внимательно следим за событиями и процессами в Северном Кипре

"Мы внимательно следим за событиями и процессами в Северном Кипре".

ответил на вопрос, признает или нет официальный Баку независимость Турецкой Республики Северного Кипра.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Турки Северного Кипра – наши братья. Отмечу также, что Азербайджан и Турция союзнические страны. Между министерствами иностранных дел и другими структурами имеются интенсивные и искренние отношения. Мы обсуждаем все вопросы, сообща и терпеливо продолжаем свою деятельность. Проблемы братьев из Северного Кипра всегда в наших сердцах", - подчеркнул помощник президента.

Отметим, что в результате Кипрского движения, начавшегося в 1974 году, в 1976 году было создано Кипро-турецкое Федеративное Государство. В 1983 году Турецкая Республика Северного Кипра объявила независимость. Независимость ТРСК признана только Турцией. В 1992 году между Нахчыванской Автономной Республикой и ТРСК установились отношения. В Баку осуществляет деятельность официальное представительство Северного Кипра.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi Azərbaycanın Şimali Kiprin müstəqilliyini tanıyıb-tanınmayacağına aydınlıq gətirib

Самое важное

Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Хикмет Гаджиев прокомментировал обстрелы со стороны армянских боевиков
Хикмет Гаджиев прокомментировал обстрелы со стороны армянских боевиков
11 марта 2022 г. 21:37
Помощник президента: Ожидаем ответа от Армении по Зангезурскому коридору
Помощник президента: Ожидаем ответа от Армении по Зангезурскому коридору
11 марта 2022 г. 21:29
Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится
Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится
11 марта 2022 г. 20:28
Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий
Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий
11 марта 2022 г. 19:39
Халаф Халафов: Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается
Халаф Халафов: Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается
11 марта 2022 г. 19:25
Гаджиев: Президенты Азербайджана и Турции используют все возможности для прекращения войны в Украине
Гаджиев: Президенты Азербайджана и Турции используют все возможности для прекращения войны в Украине
11 марта 2022 г. 18:16
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
Армянские боевики подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Армянские боевики подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
11 марта 2022 г. 10:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi