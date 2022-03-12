Хикмет Гаджиев: Мы внимательно следим за событиями и процессами в Северном Кипре

"Мы внимательно следим за событиями и процессами в Северном Кипре".

"Мы внимательно следим за событиями и процессами в Северном Кипре".

ответил на вопрос, признает или нет официальный Баку независимость Турецкой Республики Северного Кипра.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Турки Северного Кипра – наши братья. Отмечу также, что Азербайджан и Турция союзнические страны. Между министерствами иностранных дел и другими структурами имеются интенсивные и искренние отношения. Мы обсуждаем все вопросы, сообща и терпеливо продолжаем свою деятельность. Проблемы братьев из Северного Кипра всегда в наших сердцах", - подчеркнул помощник президента.

Отметим, что в результате Кипрского движения, начавшегося в 1974 году, в 1976 году было создано Кипро-турецкое Федеративное Государство. В 1983 году Турецкая Республика Северного Кипра объявила независимость. Независимость ТРСК признана только Турцией. В 1992 году между Нахчыванской Автономной Республикой и ТРСК установились отношения. В Баку осуществляет деятельность официальное представительство Северного Кипра.