Помощник президента прокомментировал сообщения о разрушении армянской часовни

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал сообщения в СМИ о снесении армянской церкви в освобожденном от армянской оккупации Джебраильском районе Азербайджана.

Как сообщает Report, помощник президента написал соответствующий пост на эту тему на своей странице в Twitter:

"В 2017 году в качестве официального представителя МИД я сделал заявление о незаконном строительстве военной часовни в оккупированном Джебраиле, где никогда не жили армяне".

По его словам, в то время как оскорблению в Карабахе подверглось все, что касалось азербайджанского наследия, незаконное строительство военной часовни противоречит основным принципам христианства.