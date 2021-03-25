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Помощник президента прокомментировал сообщения о разрушении армянской часовни

Помощник президента прокомментировал сообщения о разрушении армянской часовни Строительство военной часовни противоречит основным принципам христианства
Внешняя политика
25 марта 2021 г. 15:01
Помощник президента прокомментировал сообщения о разрушении армянской часовни
Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал сообщения в СМИ о снесении армянской церкви в освобожденном от армянской оккупации Джебраильском районе Азербайджана.

Как сообщает Report, помощник президента написал соответствующий пост на эту тему на своей странице в Twitter:

"В 2017 году в качестве официального представителя МИД я сделал заявление о незаконном строительстве военной часовни в оккупированном Джебраиле, где никогда не жили армяне".

По его словам, в то время как оскорблению в Карабахе подверглось все, что касалось азербайджанского наследия, незаконное строительство военной часовни противоречит основным принципам христианства.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev erməni kilsəsinin sökülməsi iddialarına münasibət bildirib
Версия на английском языке Asistant to President comments on reports about destruction of Armenian chapel

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