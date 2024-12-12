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Гаджиев: Прежние власти Сирии создавали препятствия для Азербайджана в международных организациях

Гаджиев: Прежние власти Сирии создавали препятствия для Азербайджана в международных организациях Помощник президента: Прежние власти Сирии создавали препятствия для Азербайджана в международных организациях
Внешняя политика
12 декабря 2024 г. 11:19
Гаджиев: Прежние власти Сирии создавали препятствия для Азербайджана в международных организациях

Прежние власти Сирии создавали множество препятствий для Азербайджана в международных организациях и Баку надеется на развитие связей при новом правительстве.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на Аллее почетного захоронения.

Гаджиев напомнил, что президенты Азербайджана и Турции в недавнем телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии, и глава государства Ильхам Алиев поздравил сирийский народ.

"Надеемся, что после падения режима Башара Асада Сирия наконец-то обретет мир и спокойствие. Азербайджан также надеется на установление крепких дружественных связей, развитие двустороннего сотрудничества с Сирией. Прежний сирийский режим создавал множество серьезных препятствий для Азербайджана в международных организациях. Например, занимал неоднозначную позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана. Даже в рамках Организации исламского сотрудничества представители прежних властей Сирии делали заявления, противоречащие принципам исламской солидарности", - сказал Гаджиев.

Он также отметил, что Азербайджан и братская Турция ведут консультации по вопросам гуманитарной ситуации в Сирии. Президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом также выразил готовность внести вклад в решение гуманитарных проблем Сирии, напомнил Гаджиев.

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Версия на английском языке Assistant to President: Former Syrian regime created hindrances for Azerbaijan in various int’l organizations
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: Suriyada keçmiş rejim bir çox beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana qarşı problemlər yaradırdı

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