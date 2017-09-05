Помощник президента: Последние обвинения, выпущенные в оборот за подписью OCCRP, предвзяты, необоснованны, носят провокационный характер

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов дал комментарий АЗЕРТАДЖ в связи с материалом, распространенным в зарубежных медиа структурой под названием OCCRP.

Как сообщает Report, в комментарии говорится:

"Стремительное развитие, независимая внутренняя и внешняя политика Азербайджана, являющегося правовым, демократическим государством, серьезно беспокоят некоторые заинтересованные стороны, в частности Армению и армянское лобби. Материалы, состоящие из предвзятых утверждений и субъективных суждений таких непрозрачных и созданных для известных целей структур, как The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), фабрикуются именно по заказу подобных антиазербайджанских центров и сетей, а затем тиражируются в мировых медиа. Главная цель этого – нанести ущерб здоровому имиджу Азербайджана, сформировать негативное международное мнение о нашей стране. Под прицел берутся также известные личности - общественно-политические деятели, официальные лица, эксперты, испытывающие дружеское отношение к Азербайджану, высказывающие позитивное мнение о развитии страны, ее общественно-политической жизни, экономических достижениях, их деятельность без каких-либо на то оснований берется под сомнение.

Исследования показывают, что один из основных авторов данного материала, распространенного OCCRP, армянин по национальности. Также в число авторов известной статьи, опубликованной в газете Guardian, входит армянка по происхождению Дина Нагапетян. B широком распространении этого материала в мировых медиа непосредственно участвовали армянское лобби, находящиеся под его влиянием антиазербайджанская сеть и представители медиа.

Хотел бы также отметить, что и в прежние времена против Азербайджана, президента страны и членов его семьи выдвигались подобные предвзятые обвинения, предпринимались попытки организации грязных кампаний, однако заказчики и исполнители этого не смогли достичь своих целей.

Еще раз заявляем, что последние обвинения, выпущенные в оборот за подписью OCCRP, предвзяты, необоснованны, носят провокационный характер и являются составной частью грязной очернительской кампании, организованной против Азербайджана известными кругами".