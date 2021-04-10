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Помощник президента: Победа в Карабахе - это и победа тюркского мира

Помощник президента: Победа в Карабахе - это и победа тюркского мира "Считаю, что мы должны приложить совместные усилия для донесения этих фактов до широкой международной общественности"
Внешняя политика
10 апреля 2021 г. 15:20
Помощник президента: Победа в Карабахе - это и победа тюркского мира

"Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне и освободил свои земли от оккупации. Эта победа также является победой тюркского мира".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на третьем собрании ответственных министров и высокопоставленных лиц в сфере информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) в Баку.

Помощник президента напомнил, что на этих территориях, включая освобожденный от оккупации город Шуша, разрушены наши материальные и культурные памятники: "Считаю, что мы должны приложить совместные усилия для донесения этих фактов до широкой международной общественности".

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Версия на английском языке Assitant to President: Karabakh triumph is also victory of Turkic world
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Qarabağdakı qələbə həm də türk dünyasının qələbəsidir"

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