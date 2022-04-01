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Помощник президента: Переданные Арменией карты минных полей достоверны только на 25%

Помощник президента: Переданные Арменией карты минных полей достоверны только на 25% "Мы получили карты минных полей от Армении. Но точность этих карт составляет всего 25 процентов".
Внешняя политика
1 апреля 2022 г. 10:22
Помощник президента: Переданные Арменией карты минных полей достоверны только на 25%
Хикмет Гаджиев

"Мы получили карты минных полей от Армении. Но точность этих карт составляет всего 25 процентов".

Как сообщает Report, об этом заявил в пятницу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на открытии международной конференции «Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития».

"Наша главная цель - безопасное возвращение вынужденных переселенцев на родные земли. Конечно, темпы этой работы зависят от разминирования местности. Азербайджан проводит широкомасштабные работы по разминированию освобожденных территорий.", - сказал Гаджиев.

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