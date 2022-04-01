Помощник президента: Переданные Арменией карты минных полей достоверны только на 25%

"Мы получили карты минных полей от Армении. Но точность этих карт составляет всего 25 процентов".

"Мы получили карты минных полей от Армении. Но точность этих карт составляет всего 25 процентов".

Как сообщает Report, об этом заявил в пятницу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на открытии международной конференции «Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития».

"Наша главная цель - безопасное возвращение вынужденных переселенцев на родные земли. Конечно, темпы этой работы зависят от разминирования местности. Азербайджан проводит широкомасштабные работы по разминированию освобожденных территорий.", - сказал Гаджиев.