Помощник президента: Ожидается рост грузоперевозок по Среднему коридору более чем на 50 млн тонн

Ожидается, что рост грузоперевозок по Среднему коридору составит более 50 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, выступая на проходящем в Нью-Йорке 6-м Каспийском бизнес-форуме "Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика", организованном Каспийским политическим центром.

По его словам, с этой целью Азербайджан вкладывает дополнительные инвестиции. "Грузоперевалочная способность Бакинского порта составляет 25 млн тонн в год, ведутся работы по расширению этих возможностей", – добавил Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что с 2020 года началась реализация проекта железной дороги от Баку до Зангилана и границы с Арменией, который планируется завершить к середине 2026 года.

"Также ведутся работы на 42-километровом участке Зангезурского коридора, расположенном на территории Армении. В них участвуют наши партнеры из США. Третий сегмент охватывает Нахчыван. Здесь также вкладываются дополнительные инвестиции, и мы приглашаем к сотрудничеству других международных партнеров, в том числе европейские страны. Главная цель – превратить Южный Кавказ в пространство сотрудничества", - сказал помощник президента Азербайджана.